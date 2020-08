Jesus Navas: “Questa vittoria è per tutti quelli che hanno passato un brutto momento”

Il capitano del Siviglia Jesus Navas parla ai microfoni di Sky Sports al termine del match contro l’Inter: “Questo gruppo si merita questa vittoria, abbiamo combattuto tutto l’anno vivendo momenti difficili e cercando di superalo giorno per giorno. Questo amore per il calcio dobbiamo godercelo. Alzare la coppa come capitano di questo Siviglia è per tutti quelli che stanno passando un brutto momento. Lopetegui lavora 24 ore al giorno per la squadra, è un riscatto”.

Foto: Racing Post