Jesus Navas: “Non posso più giocare per problemi di salute. Mi ritirerò il 31 dicembre”

Durante l’intervista concessa a Canal Sur Radio, Jesus Navas ha ribadito che si ritirerà dal calcio giocato a partire dal 31 dicembre: “Non posso più giocare, è un problema di salute. Ci sono giorni in cui non posso stare con i miei figli. Ho deciso. Spero di riuscire a resistere fino a dicembre, perché ogni partita diventa sempre più difficile. Sono in questa situazione ormai da quattro anni. È un logorio, sta diventando sempre peggio, sempre più continuo, sempre più intenso. È complicato, quando completi la partita e non riesci a camminare per due o tre giorni, è complicato. Per me questi sei mesi sono stati una sfida molto grande, volevo stare con la squadra, spero di farcela fino a dicembre, perché ogni partita inizia a essere veramente difficile”, ha aggiunto il laterale in scadenza di contratto col Siviglia proprio a fine anno.

Foto Racing Post