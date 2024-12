Jesus Navas dopo il ritiro: “Mai vissuta una cosa così”

Al Santiago Bernabeu questo pomeriggio è andata in scena l’ultima gara da calciatore di una vera e propria leggenda del calcio spagnolo come Jesus Navas che all’alba dei 40 anni ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Nel post gara il classe ’85 ha parlato così dell’emozione vissuta in uno degli stadi più famosi al mondo con tutti i tifosi che si sono alzati in piedi per tributargli la giusta standing ovation e il ‘passillo de honor’ delle due squadre a omaggiarlo: “Non avevo mai vissuto una cosa del genere in vita mia, In uno stadio rivale, è stato come chiudere il cerchio. – riporta Marca – Gli ultimi minuti guardavo per terra e ricordavo tutti i momenti vissuti e gioie regalate”.

Fito: Instagram LaLiga