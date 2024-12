Jesus Navas dà l’addio al calcio: “Non si è mai preparati. E’ sempre difficile”

Jesus Navas dice addio al calcio: dopo tanti, tantissimi trofei alzati in carriera, fra i quali un Mondiale ed un Europeo con la Spagna. Il giocatore si è raccontato a Marca, dove ha confessato quelle che sono le sue sensazioni in questo momento.

Queste le sue parole: “Alla fine non si è preparati per questo momento. È un problema dell’anca che dice “questo è tutto”, ma il calcio è qualcosa che fai da tutta la vita. È ciò che ami, è un sogno e posso dire di aver realizzato tutti i miei sogni, ho raggiunto tutte le gioie, ma svegliarsi e non poter toccare la palla sarà difficile.

Come stai vivendo questo mese di dicembre? “Sono tante le emozioni che mi stanno arrivando. Cerco di assimilare tutto, godermi il momento con i miei fan, con l’amore di tutti e questa è la cosa più importante. Alla fine il calcio è la mia vita. Me lo godo al massimo ed è ciò che mi ha fatto raggiungere la mia età godendomi il mio Siviglia e la mia Nazionale, il mio Paese, dando tutto per loro e alla fine quel giorno arriva a tutti. È complicato”.

L’avversario più difficile che hai affrontato e il miglior giocatore che hai conosciuto. “Mi sono piaciuti molto i duelli con Roberto Carlos. Erano duelli molto belli, ci siamo divertiti molto. Il migliore? Dalla Nazionale, quegli anni del 2010, 2012, gli Europei… Abbiamo vinto ancora con la Nazionale, la Nations League, gli Europei, il City… Sono stato con giocatori incredibili durante tutta la mia carriera”.

Foto: sito Siviglia