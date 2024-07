Jesus Navas annuncia il ritiro dalla Nazionale: “Spero di smettere con un trionfo”

Intervistato da Sport, Jesus Navas, esterno della Nazionale spagnola, ha annunciato il suo ritiro dalla Roja dopo l’Europeo, con la finale di questa sera che sarà le’ilogo della sua esperienza con le Furie Rosse.

Queste le sue parole: “Ho avuto dolori all’anca per quattro o cinque anni, ma con la voglia di giocare a calcio li ho superati. E così continuo a giocare, anche se è vero che dopo mi fa male tutto. Ma sono sempre lo stesso e sono grato ai miei figli e a mia moglie per avermi permesso di restare qui. Il sacrificio alla fine paga e speriamo di poter vincere il titolo. Tanti anni passati ad amare il calcio come lo amo io, spero che saranno ricompensati”.

Il classe 1985 ha confermato: “Sono sempre a disposizione dell’allenatore e fino all’ultimo giorno darò tutto”, perché anche solo la presenza in un torneo così importante “per me è molto speciale, è unico essere qui”, ha dichiarato. Concludendo con l’annuncio sul suo ritiro dalla Nazionale: “Avevo deciso di rimanere in transizione fino a dicembre per aiutare la squadra nella situazione complicata in cui si trova. Ma non c’è alcuna opzione per continuare. La decisione è stata presa”-

