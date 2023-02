Jesé: “Sono molto felice di essere alla Sampdoria. Faremo di tutto per restare in Serie A”

Jesé Rodriguez, neo acquisto della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club bluerchiato per esprimere le prime sensazioni dopo il suo arrivo in Italia: “Sono molto felice di essere qui. Quando ho saputo dell’interesse della Samp non ho avuto dubbi ad accettare: ho già avuto modo di conoscere il calore dei tifosi durante la partita con l’Inter e sono pronto a dare tutto me stesso per aiutare la squadra. Stiamo giocando bene anche se in diverse partite è mancata la fortuna. Gara dopo gara però stiamo crescendo e dobbiamo continuare ad allenarci con una mentalità positiva per ribaltare la situazione e raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo. Penso che giocare a fianco di grandi campioni sia una buona esperienza. Ma ogni esperienza fa storia a sé perché ogni calciatore ha caratteristiche diverse. I giocatori devono essere uniti per fare bene sul campo. Se possiamo segnare, ancora meglio”.

Su Stankovic: “Ho parlato con il mister, mi ha detto cosa potevo fare in campo. Sa che ruoli posso ricoprire. Gli ho risposto che sono dalla sua parte e con la squadra. Ho fiducia in lui e nei miei compagni. Facciamo in modo che la Sampdoria lotti e resti in Serie A”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria