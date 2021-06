Jerome Boateng sul futuro: “Non so dove andrò. Posso giocare ai massimi livelli per altri 2-3 anni”

Il difensore Jerome Boateng, nel corso di un’intervista rilasciata a 51, rivista mensile del Bayern Monaco, si è soffermato sul suo futuro: “Non so ancora dove andrò, ma ho già le idee chiare. Ho fatto molto bene nella scorsa stagione, non ho perso nemmeno una partita per infortunio. Nelle mie attuali condizioni posso giocare ai massimi livelli per altri 2-3 anni”. Il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha lasciato il club tedesco del Bayern ed è libero di accasarsi a parametro zero in qualsiasi club.

FOTO: bundesliga.com