Jerome Boateng: “Lewandowski vuole lasciare il Bayern? Non sono sorpreso, era prevedibile”

Jerome Boateng, ex difensore del Bayern Monaco, ha parlato della possibilità che Robert Lewandowski lasci i bavaresi: “Robert vuole andare via? Non mi ha sorpreso. Si poteva prevedere: per un giocatore come lui è legittimo pensare di voler fare qualcosa di nuovo, a un certo punto. È così per tutti. Penso che si possa raggiungere un accordo senza che ci siano voci e chiacchiere. È difficile ma c’è abbastanza tempo per trovare una buona soluzione per entrambe le parti“.

Foto: Twitter Champions League