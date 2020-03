JEREMY DOKU, L’ULTIMO POTENZIALE TALENTO SFORNATO DALLA FUCINA DELL’ANDERLECHT

Da ormai quindici anni, l’Anderlecht si è affermato come uno dei club con i migliori vivai d’Europa. Infatti, dal settore giovanile del club belga sono emersi calciatori di grandissimo talento come Romelu Lukaku, Dries Mertens o Vincent Kompany, giusto per citarne alcuni. L’ultimo, in ordine cronologico, potrebbe essere Jérémy Doku.

Esterno destro d’attacco classe 2002, Jérémy Doku è nato Borgerhout, un distretto di Anversa, da una famiglia di origine ghanese. Cresciuto nel settore giovanile dell’Andelercht, quest’anno è riuscito ad imporsi in prima squadra, arrivando a conquistare un posto fisso nell’undici titolare di Franky Vercauteren. Attualmente, ha collezionato 3 reti e 3 assist stagionali in 21 presenze. Essendo ancora un talento molto giovane – non ha nemmeno 18 anni – è difficile paragonarlo a campioni più affermati ma, in patria, viene spesso accostato all’ivoriano del Sassuolo, Jeremie Boga, e al senegalese del Liverpool, Sadio Mané. Ala che ama principalmente giocare a destra, non disdegna la fascia sinistra, ed è dotato di gran tecnica e velocità che, accompagnati al suo fisico piccolo ma possente, lo rendono un potenziale pericolo in campo aperto.

Attualmente, Doku non è sul mercato e sembrerebbe troppo presto per definirlo un futuro craque del calcio internazionale. Tuttavia, le sue buone prestazioni hanno attirato su di lui l’interesse di diversi club europei, che potrebbero tentare l’azzardo la prossima estate. I Paars-wit lo valutano attualmente 6 milioni di Euro, ma il suo prezzo potrebbe lievitare.

Foto: Het Nieuwsblad