Jeremie Boga al Nizza: dalla sorpresa di stamattina all’affare in dirittura

Jeremie Boga dall’Atalanta al Nizza . Una sorpresa assoluta anticipata stamattina da Michele Criscitiello, un contropiede che va in porto nel giro di poche ore. L’Atalanta, come già spiegato, aveva chiesto una cifra tra i 15 e 18 milioni per l’esterno offensivo (richiesta precisa di Farioli) e sarà accontentato al massimo della richiesta. Adesso si tratta soltanto di perfezionare gli ultimi passaggi burocratici, Boga al Nizza.

Foto: sito Atalanta