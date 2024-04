Jedlicka e due legni bloccano la Fiorentina: 0-0 all’intervallo

Il risultato non si schioda dallo 0-0 al termine del primo tempo della gara tra Fiorentina e Viktoria Plzen, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Viola pericolosi in avvio, dopo appena cinque minuti, con Belotti che, servito da Kouamé, colpisce di prima intenzione, ma il portiere Jedlicka, compie un autentico miracolo respingendo la sfera all’altezza della linea di porta. Al 18′ è Beltran a fiorare il gol del vantaggio, con un’azione personale, con la quale si libera per il tiro dal limite dell’area, ma la sua conclusione di sinistro è neutralizzata dall’estremo difensore dei cechi. Poco dopo, al 22′, è ancora il portiere ospite a bloccare un tentativo di Nico Gonzalez, che aveva scoccato un buon tiro a giro dalla destra. La clamorosa doppia chance per gli uomini di Italiano arriva alla mezz’ora, prima con un altro spettacolare intervento del portiere del Viktoria su Kouamé e poi, sugli sviluppi della stessa azione, con un palo colpito da Belotti di testa. Sul finire della prima frazione arriva anche un secondo legno colpito dalla formazione toscana, con la traversa centrata da Kouamé con una conclusione dalla distanza. Nel secondo dei due minuti di recupero c’è tempo anche per una clamorosa occasione capitata sui piedi di Nico Gonzalez la cui conclusione, a porta sguarnita, viene deviata in calcio d’angolo.

Foto Instagram Fiorentina