Jean-Pierre Papin è vicino all’accordo col Martigues, squadra di Ligue 2

La partenza da Marsiglia dell’ex Pallone d’Oro Papin si fa sempre più concreta. In un’intervista rilasciata a novembre l’attuale consulente e tecnico dell’OM 2, aveva denunciato aggressioni e un ambiente tutt’altro che tranquillo, tanto da necessitare di una scorta. Secondo Foot Mercato, Papin sarebbe pronto ad accettare la proposta del Martigues, ultima in Ligue 2. Un’altra avventura non proprio semplice per l’allenatore, che potrebbe iniziare la sua avventura a gennaio. L’ex allenatore dello Strasburgo e del Lens avrà il suo bel da fare, dato che il Martigues ha vinto solo 2 delle sue prime 16 partite.

Foto: Instagram Papin