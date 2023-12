JEAN PAUL VAN HECKE, IL BALUARDO DELLA DIFESA DEI SEAGULLS

Il Brighton di Roberto De Zerbi è tornato al successo in Premier e lo ha fatto alla grande rifilando un poker al Tottenham. I Seagulls dominano la partita, pur con qualche brivido nel finale. Joao Pedro, autore di una doppietta, e compagni conducono il match senza problemi. Sul 4-0 il Brighton stacca le mani dal manubrio e il Tottenham trova 2 gol e crede nella rimonta, ma è pura illusione. E tra le fila del Brighton brilla un nuovo baluardo difensivo: Jean Paul van Hecke.

Nato ad Arnemuiden l’8 giugno del 2000, Van Hecke è un prodotto giovanile del VV Goes, ma il suo debutto tra i professionisti è avvenuto con la maglia del NAC Breda in una vittoria per 5-1 della Eerste Divisie. La sua storia col Brighton ha inizio nel 2020, quando i Seagulls lo hanno prelevato facendogli firmare un contratto triennale. Ma la sua carriera non proseguì in Inghilterra. Infatti, dopo appena otto giorni dalla firma con il club inglese, il 18 settembre 2020, van Hecke è tornato nei Paesi Bassi con un prestito stagionale all’Heerenveen.

La sua avventura in Inghilterra inizierà il 29 agosto 2021, ma non ancora con la maglia del Brighton. Infatti, il difensore fu girato in prestito al Blackburn Rovers. Una stagione che ha il sapore della svolta: 31 presenze, un gol e votato come il miglior giocatore del club della stagione 2021-22, diventando il primo calciatore in prestito a ottenere questo riconoscimento.

Tornato alla base, ecco arrivare la prima occasione con il Brighton. Van Hecke ha fatto il suo debutto per i Seagulls il 24 agosto 2022 in EFL e, tre giorni dopo, ha fatto il suo debutto in Premier League, entrando come sostituto dell’88’ di Danny Welbeck e ha contribuito ad assicurarsi il vantaggio di 1-0 del Brighton sul Leeds. Una stagione che non lo ha visto tra i protagonisti sia durante la guida di Potter sia durante quella di Roberto De Zerbi, collezionando solamente 7 presenze in Premier, tra cui una di grande lustro nel pareggio casalingo 1-1 contro i campioni del Manchester City il 24 maggio, riuscendo a marcare Erling Haaland senza concedergli la via del gol.

Dopo una stagione all’ombra dei riflettori, Roberto De Zerbi ha deciso di affidargli le chiavi della retroguardia dei Seagulls, un compito accolto con ottimi risultati dal difensore olandese: 14 presenze in questa prima metà di campionato, titolare inamovibile dello scacchiere del tecnico italiano dallo scorso 4 novembre con 9 presenze consecutive senza mai abbandonare il campo. Un grande rendimento riconosciuto anche dal club che la scorsa settimana gli ha rinnovato il contratto fino al 2027. Una firma che poteva essere festeggiata anche con la prima rete in Premier, ma la sua conclusione di testa si è stampata sulla porta difesa da Guglielmo Vicario.

Foto: Instagram van Hecke