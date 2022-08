JEAN ONANA, UN PREDESTINATO IN ORBITA MILAN

I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista da regalare a Stefano Pioli per colmare il vuoto lasciato da Franck Kessié e l’identikit dell’uomo ricercato dai rossoneri potrebbe portare a Jean Emile Junior Onana, centrocampista classe 2000 del Bordeaux già nel giro della Nazionale camerunese.

Onana è un centrocampista completo, per caratteristiche è il classico mediano di rottura. Forte fisicamente grazie ai suoi 90kg per 189 cm, è una vera insidia nei calci piazzati. Piede destro, ottime doti nei passaggi e bravo ad aggredire l’avversario.

Jean Emile Junior Onana, nasce a Yaoundé, capitale del Camerun, l’8 gennaio 2000. Muove i primi passi nel mondo del calcio nella scuola camerunese Nkufo Academy, creata dall’ex attaccante Blaise Nkufo. All’età di diciannove anni arriva il suo approdo in Europa con la maglia del Leixões. Il debutto tra i professionisti arriva il 3 marzo 2019 contro l’Academico de Viseu, partita terminata con una sconfitta per 2-0.

La sua avventura in Portogallo dura appena un anno, infatti nell’estate 2020 arriva la chiamata del Lille, che lo acquista per 2 milioni di euro. Viene aggregato alla primavera dei francesi, per poi fare il proprio esordio direttamente da titolare il 16 febbraio 2020 contro il Marsiglia, gara poi terminata con una sconfitta per 2-1. I francesi, però, non ci puntano in particolar modo e infatti viene mandato in prestito al Mouscron, in Belgio, la successiva estate.

Dopo la parentesi belga, il Bordeaux decide di acquistarlo per 2 milioni di euro, con cui registra 3 gol e 2 assist in 23 presenze nel 2021-22, prestazioni che non bastano ad evitare la retrocessione in Ligue2 della squadra. Per Onana, gol all’esordio nella gara persa per 2-3 contro il Lens, con una zampata al volo sotto porta dopo il liscio di un compagno. Il secondo gol arriva 10 giorni dopo contro il Montpellier, con una rete stupenda: un potentissimo tiro da fuori area finito all’angolino di destra. Il terzo gol, invece, arriva ad aprile contro il Saint–Etienne, grazie ad un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo

Il giovane, figura anche nel giro della nazionale maggiore camerunese, con cui ha debuttato nel 2020 e conta per il momento 9 presenze.

Adesso Onana è entrato fortemente in orbita Milan, sembra essere il prescelto della dirigenza rossonera per colmare il vuoto lasciato da Franck Kessié quest’estate. E chissà se non si rivelerà un’altra scommessa vinta della coppia Maldini–Massara.

Foto: Instagram Onana