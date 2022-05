Javorcic nuovo allenatore del Venezia: conferme 48 ore dopo

Ivan Javorcic nuovo allenatore del Venezia. Come Sartori nuovo ds del Bologna. Oppure D’Amico alla corte dell’Atalanta. Notizie vecchie, retrodatate, ormai confermate in chiaro ritardo. Di Javorcic vi avevamo parlato sabato, lui per la panchina e Sean Sogliano per la poltrona di direttore sportivo. Sono arrivate conferme su più fronti, 48 ore dopo. Javorcic lascerà il Suditirol (dove potrebbe essere promosso Greco) dopo una stagione straordinaria che ha portato alla storica promozione in Serie B.

FOTO: Logo Venezia