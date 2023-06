Javier Zanetti ringrazia tutti: “Avete lottato fino all’ultimo, onorando la nostra maglia. Sempre a testa alta”

Javier Zanetti, vice presidente dell‘Inter, ha pubblicato su Instagram un post di ringraziamento per la squadra, all’indomani della sconfitta in fianle di Champions.

Queste le sue parole: “Grazie Ragazzi , Mister e Staff per averci dato la possibilità di vivere con voi un percorso incredibile pieno di emozioni…con dei tifosi straordinari per tutti quei km che hanno fatto per noi! Avete lottato fino all’ultimo, onorando la nostra maglia , sempre a testa alta ma soprattutto con l’Inter nel cuore”.

