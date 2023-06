Ufficiale: Javi Munoz al Las Palmas

Il Las Palmas, neopromosso in Liga, ha annunciato il primo acquisto del suo calciomercato estivo. Arriva a costo zero il centrocampista spagnolo Javi Munoz (28 anni), preso al termine del suo contratto con l’Eibar. Ha firmato un accordo con i canarini per le prossime due stagioni. Lo hanno annunciato con un comunicato sul loro sito, dove aggiungono “Il giocatore si è formato nelle giovanili del Real Madrid, dove è rimasto fino al 2016, e in cui ha segnato 8 gol, oltre a giocare con la prima squadra in una partita contro l’UE Cornellá. Successivamente, nella stagione 2017/18, è stato ceduto in prestito al Lorca FC, club per il quale ha giocato un totale di 35 partite, segnando 5 gol, e, nella stagione 2018/19, ha giocato 27 partite con il Real Oviedo. Durante la stagione 2019/20 ha giocato in prestito al CD Tenerife e, nel 2020/21, ha giocato un totale di 40 partite con il CD Mirandés. Il giocatore è passato all’SD Eibar nella stagione 2021/22, dove è rimasto fino alla fine della stagione 2022/23, giocando 67 partite”.

Fonte Foto: Sito Las Palmas