Javi Martinez: “Mi è già stata proposta una panchina in Qatar. Ma non so ancora il mio futuro”

Îl centrocampista del Qatar SC Javi Martinez ha parlato della sua esperienza ai taccuini di Marca: “Molto bene, sia per la mia famiglia che per me. Siamo molto felici qui. Siamo qui ormai da quattro anni, anche se all’inizio il cambiamento dalla Germania al Qatar è stato piuttosto grande sotto tutti gli aspetti, ma ci siamo adattati. Infatti mia moglie non vuole andarsene! e i miei figli sono felicissimi. Se trovo difficile andare agli allenamenti o alle partite? No, non mi pesa per nulla. In realtà mi manca molto quando, per esempio, abbiamo una settimana di vacanza. Sto diventando ‘pazzo’ per il pallone”.

Poi ha proseguito: “Mi piace ancora molto stare in campo e nello spogliatoio… Ma ora sono quasi come un padre per alcuni giocatori. Per alcuni ho 20 o 15 anni in più. Cercherò di dare il massimo, ma poi mi vedo con le conoscenze sufficienti per essere un allenatore. Mi è già stato offerto di fare l’allenatore per la prossima stagione, ma non lo so ancora”.

Foto: Instagram Martinez