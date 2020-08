Javi Martinez ha scelto la Real Sociedad (come David Silva): è un “Thiago Silva bis”

Javi Martinez ha ancora un anno di contratto con il Bayern, ma cambierà aria. Secondo alcune fonti spagnole del pomeriggio ha scelto di andare alla Real Sociedad, lo stesso club che non troppi giorni fa ha convinto David Silva ad accettare la proposta. Ora l’assalto a Javi Martinez nella speranza però di trovare la completa quadratura con il Bayern, ci sono i presupposti. Javi Martinez era stato accostato alla Fiorentina, ma come abbiamo già raccontato, non esistevano i presupposti. Esattamente come non esistevano per Thiago Silva, accostato sempre ai viola. In fiondo Javi Martinez è un “Thiago Silva bis”…

Foto: AS