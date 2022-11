Javi Martinez: “Germania? E’ il Real Madrid del Mondiale”

In vista di Germania-Spagna, Javi Martinez ha parlato delle due squadre, essendo stato una bandiera del Bayern Monaco e conoscendo molto bene sia la sua Spagna che la corazzata tedesca: “Sarà una partita difficile che i tedeschi giocheranno come se fosse una finale. La Spagna ha dominato vincendo per 7-0 all’esordio al Mondiale, ma contro il Costa Rica, una delle squadri più deboli del torneo. Sarà una battaglia”. Sui favoriti per la vittoria del Mondiale si esprime in tal maniera: “Prima del Mondiale avrei risposto Argentina, ora direi o Argentina oppure Germania, i tedeschi sono come il Real Madrid, giocano per vincere”. Infine conclude sulla Germania: “All’attacco della Germania manca qualcosa. I giocatori del reparto offensivo tedesco sono molto forti, ma manca un 9 alla Mario Gomez o alla Miroslav Klose“.

Foto: Twitter Bayern