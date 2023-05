Jaubert (dg Tolosa): “L’anno prossimo giocheremo in Europa League”

Si era alzato in questi giorni un polverone sulla questione Tolosa e la partecipazione o meno alle competizioni UEFA per la prossima stagione. Il tutto era legato al fatto che la proprietà dei francesi è la stessa del Milan (RedBird). A confermare la disputa della prossima Europa League dei vincitori della Coppa di Francia ci ha pensato il dg Olivier Jaubert a RMC Sport: “Non c’è problema. Chi guida il club ha preso in mano questo dossier da tempo. Pensate che abbiamo aspettato di saperlo dai giornali prima di iniziare a lavorare? No di certo. Ci siamo presi degli impegni e Damien Comolli ha assicurato sabato sera in mixed zone che l’anno prossimo giocheremo l’Europa League”.

Foto: Tolosa – Twitter