Januzaj: “Io a Napoli? Non ho parlato con Mertens, penso solo alla Real Sociedad”

Adnan Januzaj, fantasista belga della Real Sociedad, ha parlato dal ritiro della Nazionale, analizzando anche il suo futuro.

Queste le sue parole: “Il mio futuro? Nel calcio può succedere di tutto. Non posso dire nulla del mio futuro. La gente dice tante cose ma non mi interessa. Nel calcio può succedere di tutto, in questo momento penso alla Real Sociedad. Raiola è un tipo esigente, lo conosco. Ogni decisione la prenderò insieme a lui e alla mia famiglia. Napoli? Non ho parlato con Mertens, ripeto, ora penso alla Nazionale e alla Real Sociedad, poi a giugno vedremo”.

Sulla Nazionale : “Ho dovuto aspettare molto tempo ma sono contento di essere tornato. E spero di giocare, perché non c’è niente che mi piace di più che giocare a calcio. Sono tra i più anziani dei convocati? Non mi sento un veterano, sono convinto che gli anni migliori siano ancora davanti a me. La competizione per me non è un problema. So cosa posso dare e mi fido delle mie capacità. Sono più maturo e mi alleno molto più di prima, anche separatamente con l’aiuto di un personal trainer. Questi piccoli dettagli fanno una grande differenza”.

Foto: Twitter Real Sociedad