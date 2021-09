Jansen: “Dumfries ha tutto, Ihatteren è speciale. Koopmeiners ha un sinistro d’oro”

Il tecnico dell’AZ Alkmaar, Pascal Jansen, ha parlato in esclusiva a “La Gazzetta dello Sport” in merito ai tre acquisti olandesi della Serie A, ovvero Ihattaren per la Juve, Koopmeiners per l’Atalanta e Dumfries per l’Inter.

Queste le sue parole: “In Serie A sono arrivati tre olandesi giovani, forti e molto interessanti che si aggiungono a De Ligt che già c’era e credo che nel campionato italiano possano davvero fare il salto di qualità. Ihattaren è un talento speciale, Koopmeiners ha un sinistro d’oro e Drumfies è molto interessante: sono dei bei colpi”.

Il tecnico continua: “A Mohamed farà bene l’Italia, può crescere soprattutto dal punto di vista tattico. La Juve ha fatto bene a girarlo in prestito per farlo giocare e spero possa farsi le ossa per migliorare ancora molto. Per quanto riguarda Teun Koopmeiners posso dire che è un guerriero, infaticabile, corre tanto, la sua presenza in campo si vede e poi ha un grande tiro dalla distanza. Infine su Denzel posso dire che è instancabile, la fascia la fa alla grande, è completo sia in fase offensiva che difensiva”.

Foto: Twitter Inter