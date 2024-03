Jankto: “Gioia immensa per il gol e la prima vittoria esterna. Con la Salernitana gara della vita”

Jakub Jankto, match winner di Empoli-Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la rete della vittoria per i sardi nello scontro diretto.

Queste le sue parole: “Ho preso anche un cazzotto in testa da parte di un mio compagno, ma va bene così: è troppa la gioia per aver portato a casa questo successo. Oggi ci sono due dati positivi: la vittoria in trasferta, cosa mai accaduta fino a questo momento, e la porta inviolata. Non prendere gol ci dà ulteriore carica, consapevolezza ed entusiasmo. Sono arrivato in un grande gruppo, allenato da un tecnico esperto e che l’anno scorso ha fatto una grande impresa. Noi vogliamo restare in serie A e siamo convinti di aver fatto un risultato positivo in uno scontro tutt’altro che semplice. E ora sotto con la Salernitana, è la partita della vita”.

Foto: twitter Cagliari