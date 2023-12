JAN-CARLO SIMIC, UN MILAN SEMPRE PIÙ “GREEN”

L’assenza di Thiaw e l’indisponibilità degli altri centrali costringe Pioli a scelte d’emergenza a partire da questa sera col Frosinone. Adesso il tecnico rossonero deve trovare una soluzione: un difensore che gioca in Primavera, un terzino da adattare al centro o un centrocampista da arretrare in zone al di fuori da quelle di competenza (come fatto con Krunic con il Borussia Dortmund). E tra le possibili soluzioni del tecnico c’è il giovane centrale Jan-Carlo Simic.

Classe 2005, 18 anni compiuti il 2 maggio, nato in Germania ma nazionale serbo. Lui è cresciuto nelle settore giovanile dello Stoccarda, poi il Milan, che lo ha preso nell’estate del 2022. Sorridente, penna in mano e foto con Massara e Maldini, simbolo del difensore perfetto che condivise il campo con un altro Simic, Dario. Difensore centrale, alto 185 centimetri. Forte fisicamente, gambe forti, deciso nei contrasti. È stato un pilastro del Milan 2022-23 di Abate arrivato fino in semifinale di Youth League. Ha fatto eccezionalmente anche il terzino ma è un centrale di mestiere. Considerando anche la stagione attuale sono già diventati 50 i suoi gettoni in rossonero tra Primavera e coppe europee. Zero col Milan dei grandi, ma con due panchine contro Udinese e Fiorentina. Nell’attuale campionato Primavera ha saltato solo due gare, quelle in concomitanza con le convocazioni di Pioli: le uniche due sconfitte della squadra guidata da Abate, subendo sei gol complessivi. È nelle selezioni giovanili della Serbia, dall’U16 a quella attuale U19, sfiorando il titolo negli Europei U17 del 2022, ko in semifinale e solo ai rigori contro l’Olanda. Al Milan indossa il numero 5 in Primavera e quello che sarebbe un inedito 82 coi big.

Intervenuto in conferenza stampa, il Pioli ne ha parlato così: “Ha lavorato con noi anche in estate. È un difensore attento, applicato, fisico; l’ho visto tranquillo, lo stiamo accompagnando nel modo giusto come Camarda. Poi se può giocare dall’inizio o meno non ve lo dico. Quali sono le soluzioni in difesa? Abbiamo provato altro oltre a Simic, ci sono altre soluzioni”. Dopo Camarda e Traoré, questa sera potrebbe essere il turno di Simic, per un Milan sempre più verde, o come va di moda dire adesso, “Green”.

Foto: Instagram Simic