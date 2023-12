JAMIE DONLEY, IL NUOVO HARRY KANE CHE HA STREGATO POSTECOGLOU

La partenza in estate di Harry Kane in direzione Monaco di Baviera, ha sicuramente fatto tanto rumore in casa Tottenham. Gli Spurs hanno perso un calciatore importantissimo, un riferimento nel corso degli anni. Ma se il suo sostituto fosse già in casa? Il riferimento è a Jamie Donley, il prospetto diciottenne che ha stregato il tecnico Ange Postecoglou.

Padre nord irlandese e madre inglese, Donley nasce il 3 gennaio 2005 ad Antrim, una cittadina dell’Irlanda del Nord, ma cresce in Inghilterra, per la precisione a Colchester. È proprio qui che Donley muove i suoi primissimi passi nel mondo del calcio, nell’academy giovanile del Colchester Villa Youth Football Club. Un percorso, quest’ultimo, comunque di breve durata, se si pensa che ad appena otto anni si trasferisce nel settore giovanile del Tottenham. Di ruolo attaccante, si fa pian piano notare per la capacità realizzative nel settore giovanile. L’esordio nel novembre del 2020 contro il Leicester con la formazione Under 18 del Tottenham. È proprio nella stagione 2020/21, che Donley va a segno per tre volte (in dieci apparizioni) nel campionato di categoria. Nell’annata successiva, conquista la vittoria sia nel campionato Under 17 che in quello Under 18, prendendo parte ad entrambe le finali. Una trafila che senza dubbio non passa inosservata e che gli vale il primo contratto da professionista firmato con il Tottenham, il 12 gennaio 2022. Nel frattempo, il suo percorso di crescita prosegue in maniera piuttosto spedita. Il passaggio in Premier League 2 (l’equivalente della nostra Primavera) fa registrare numeri piuttosto significativi e notevoli. Nella stagione 2022/23, infatti, colleziona tre gol in ventuno presenze. Gli Spurs lo monitorano con grande attenzione, come testimonia il prolungamento di contratto proposto al ragazzo di Antrim lo scorso 19 marzo 2023. Un attestato di grande stima e fiducia, con il vincolo esteso sino al 2027, a conferma del fatto che il Tottenham intraveda in lui un grosso potenziale. La svolta arriva nell’attuale stagione, nella quale si mette decisamente in mostra sempre in Premier League 2, segnando quattro gol e fornendo ben otto assist ai compagni di squadra. Prestazioni di ottimo livello, che gli valgono la nomina di ‘Giocatore del mese di ottobre’.

Il tecnico del Tottenham Ange Postecoglou si accorge di lui, portandolo in panchina nei match contro Liverpool, Wolverhampton ed Aston Villa. Un’occasione per consentire a Donley di respirare il clima della Premier e di condividere con i ‘big’ le sensazioni pre, durante e post match. La sua volta buona si materializza lo scorso 3 dicembre, quando corona il sogno di esordire in Premier League. Al 96’ del pirotecnico pari contro il Manchester City per 3-3, Postecoglou gli concede un minuto, al posto di Brennan Johnson. Uno scenario simile Donley lo vive anche domenica nell’ultimo turno di campionato, quando prende il posto di Son nel 4-1 sul Newcastle, a risultato ampiamente acquisito. Un minutaglie ovviamente ristretto, ma di tempo per mettersi ulteriormente in luce Donley ne ha tantissimo. Anche in nazionale, il classe 2005 vuol fare le cose in grande: debutto con l’Inghilterra Under 15 il 15 dicembre 2019. Con l’Under 19 della Nazionale dei tre leoni, Donley ha già all’attivo cinque presenze condite da altrettanti gol. Il paragone con Harry Kane è pesante e va senza dubbio portato avanti con cautela, ma di lui si dice davvero un gran bene. Un jolly offensivo, capace di fungere da terminale avanzato, ma anche da esterno largo, con ottime capacità di rifinitura e di precisione nei passaggi. D’altronde, se Postecoglou ne è rimasto stregato (non stiamo parlando di certo dell’ultimo arrivato), un motivo ci sarà. Il Tottenham nel frattempo continua a credere in lui, sperando che possa davvero esplodere in maniera definitiva il suo talento e che si possano ripercorrere le orme di Harry Kane.

Foto: Instagram Donley