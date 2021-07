James Rodriguez sul suo futuro: “Vedremo cosa accadrà. Ritorno al Real? Lo escludo”

James Rodriguez, fantasista dell’Everton, durante uno streaming trasmesso sulla piattaforma Twitch, ha parlato del suo futuro. “La gente spesso mi chiede dove giocherò. Non lo so, ed è la verità. Ad oggi è una domanda molto complicata. Vedremo cosa accadrà. Resti all’Everton? Non voglio dire sì o no, perché non lo so. Mi alleno bene e duramente. Non so dove giocherò. Nel calcio come nella vita non sappiamo niente. Ritorno a Madrid con Ancelotti? No, non credo. È un ciclo chiuso e non accadrà più”.

FOTO: Sito Everton