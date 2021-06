James Rodriguez, scherzo del destino: per seguire Ancelotti lasciò il Real per l’Everton

Uno dei giocatori preferiti di Carlo Ancelotti è senza ombra di dubbio James Rodriguez. Il trequartista colombiano è, da sempre, uno dei pupilli di Carletto che ha sempre provato a prenderlo in ogni club che lui ha allenato. All’Everton lo sanno bene visto che, la scorsa estate, la dirigenza inglese fece un grande investimento per accontentare il tecnico. Fu fatto di tutto per portare il giocatore ai Toffees (via Real). Alla fine l’operazione si chiuse positivamente anche grazie ad Ancelotti che convinse James a sposare il progetto Everton che era, almeno sulla carta, a lungo termine. Dall’altro ieri però il passo indietro dell’allenatore: il richiamo di Madrid è stato troppo forte per Ancelotti che ha lasciato la squadra di Liverpool per trasferirsi di nuovo al Real. E adesso quale sarà il futuro di James? Ancelotti chiederà a Florentino Perez di riacquistarlo? Ai posteri l’ardua sentenza…

FOTO: Twitter Everton