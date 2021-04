James Rodriguez rinato all’Everton: 100° gol in Europa

Assente per infortunio da quasi un mese, nella sfida tra Everton e Crystal Palace è tornato in campo James Rodriguez. Il centrocampista ex Real Madrid non ci ha messo tanto per mettere il segno: al 56′ minuto ha timbrato il cartellino per il momentaneo 1-0. Un gol speciale per il colombiano, considerando che quella di oggi è la rete numero 100 da calciatore in Europa. Una stagione che lo vede protagonista: 21 gare per lui, 6 gol e 8 assist.



Foto: Twitter Everton