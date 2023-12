James Rodriguez: “PSG e City offrivano di più, ma io volevo la gloria e andai al Real”

James Rodriguez non dimentica il Real Madrid. Lo ha raccontato su Twitch: “Il PSG e il City mi avevano cercato e mi avevano presentato offerte più importanti di quella del Real Madrid. Io però volevo la gloria, volevo il Real Madrid, perché non c’è niente come il Real. Florentino Pérez mi chiamò e mi disse: ‘Cosa vuoi, i soldi o la gloria?’. Allora gli risposi che quello che volevo era la gloria e lui disse ‘Bene, è fatta'”

Foto: James Rodriguez Twitter