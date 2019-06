James Rodriguez, parla il padre: “Il Napoli è la soluzione migliore. Con Ancelotti…”

James Rodriguez resta sempre il grande obiettivo del Napoli, come vi abbiamo già raccontato. Intanto il padre del fantasista colombiano, Wilson James Rodriguez Bedoya, ha aperto la porta a un trasferimento alla corte di Ancelotti. Queste le sue parole ai microfoni di Calcionapoli24: “Con Ancelotti c’è stato fin da subito molto rispetto: gli è riconoscente per quello che ha fatto, sa come valorizzarlo e questo ha contribuito al fatto che avessero una grande amicizia. L’ho sentito di recente, credo che un nuovo cambio sia quello che serva alla sua carriera adesso. A Napoli c’è Ospina, poi, ed è un club molto importante. Per lui il Napoli è la soluzione migliore”.

Foto: Twitter personale James Rodriguez