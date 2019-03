James Rodriguez: “Nessun problema con Zidane e sul futuro…”

Autore di una tripletta nel match vinto per 6-0 contro il Mainz, James Rodriguez ha parlato sulla rivista tedesca Kicker. Il colombiano, in prestito al Bayern Monaco dal Real Madrid, ha affrontato la tematica riguardante il suo rapporto con l’allenatore delle merengues Zinedine Zidane e di quello con Niko Kovac: “Non ho alcun problema con Zidane e ho un ottimo rapporto con Niko Kovac. Anche a livello umano, è davvero grande. Con lui possiamo vincere titoli”. A fine stagione potrebbe essere riscattato dai tedeschi per la cifra di 42 milioni e su questo ha risposto il presidente del club, Uli Hoeness: “Decideremo alla fine, tenendo conto di tutti i dati. Nel complesso, è un grande giocatore. Ma l’allenatore deve dirci quello che vuole. “

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco