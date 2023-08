James Rodriguez: “L’accoglienza dei tifosi è stata da brividi. La pressione? Ho giocato nel Real, so cosa vuol dire dover vincere”

Conferenza stampa di presentazione al San Paolo, per James Rodriguez, attaccante colombiano, reduce dalla stagione all’Olympiacos.

Queste le sue parole: “Non pensavo che ci sarebbero state così tante persone all’aeroporto. L’accoglienza è stata da brividi. È stato bello sentire quel supporto, mi è piaciuto molto, ringrazio tutti i fan. Ho giocato per il Real Madrid, sono abituato a questa pressione da un grande club, so cosa vuol dire dover vincere, mi piace uno stadio pieno!”.

Sulla scelta: “Uno dei fattori che mi ha fatto scegliere il San Paolo è che il club è molto grande. L’intero consiglio si è impegnato molto per farlo funzionare, e anche io l’ho fatto, quindi è stato perfetto. Sono veramente felice!”.

Foto: twitter San Paolo