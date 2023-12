James Rodriguez: “La vita e la cultura in Qatar sono molto difficili, ho avuto difficoltà ad adattarmi”

James Rodriguez parla della sua esperienza in Qatar, dove da settembre 2021 a quello successivo ha vestito con alterne fortune la maglia dell’Al Rayyan. Per lui solo 16 presenze, con 5 reti e 7 assist. Intervistato da Globo Esporte, il colombiano spiega il difficile adattamento non solo a livello calcistico ma soprattutto culturale col paese che si affaccia sul Golfo Persico: “La vita e la cultura in Qatar sono molto difficili, era un paese al quale ho avuto difficoltà ad adattarmi. Tutti sanno che nel calcio, sotto le docce, tutti i giocatori sono nudi, ma io non potevo fare nemmeno quello. I miei colleghi mi hanno detto che era proibito. Faceva paura. Ai pasti tutti mangiano con le mani, ho chiesto le posate e mi hanno detto di no”.

Foto: Twitter San Paolo