James Rodriguez: “I tifosi del Real mi hanno fatto sentire a casa. Sarei potuto restare altri due o tre anni”

In una lunga intervista a Marca, James Rodriguez (oggi al Rayo Vallecano), ha ricordato in particolare il suo ritorno nella capitale spagnola e la calorosa accoglienza al suo arrivo. L’ex giocatore del Real Madrid ha rivelato che gli sarebbe piaciuto restare altri anni ai Blancos, ma la dirigenza ha deciso diversamente. Nella sua esperienza al Real, il colombiano ha messo a referto 35 gol e 42 assist in 125 partite.

“Quando sono arrivato a Madrid la gente mi ricordava con grande affetto. Questo significa che ho fatto le cose bene, nutro molto affetto per i madridisti. Mi hanno fatto sentire a casa. Sono riuscito a vincere titoli e penso di aver giocato molto bene. (…) Forse avrei potuto restare un anno o due in più e le mie statistiche avrebbero potuto essere un po’ più alte. Ma all’epoca, a causa di alcune circostanze, non mi lasciarono restare e purtroppo non è accaduto“.

Foto: Instagram James Rodriguez