James Rodriguez entra nella storia, battuto il record di Messi

Anche se James Rodriguez non gioca più nell’élite del calcio europeo, quando indossa la maglia della Colombia torna ad essere uno dei centrocampisti più completi e forti al mondo. L’ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco è sicuramente tra i migliori giocatori della manifestazione: 1 gol e 6 assist in sole 5 partite. Proprio stanotte, contro l’Uruguay, ha fornito l’ennesimo passaggio vincente, questa volta per la testa di Lerma, che gli ha permesso di infrangere il record di giocatore con più assist in una sola Copa America (5) detenuto, fino a quel momento, da Lionel Messi.

Inoltre, il campione colombiano è il quarto giocatore con più presenze ed è il secondo capocannoniere all-time della nazionale colombiana.

Foto: twitter Copa America