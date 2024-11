James Rodriguez brilla solo in Nazionale: ancora a secco di gol col Rayo Vallecano

Non un buon periodo per James Rodriguez, che dopo l’incredibile esperienza in Copa America con la Colombia, che ha trascinato alla vittoria dell’ambito trofeo, ha provato a rilanciarsi nel Rayo Vallecano, con la speranza di poter ancora dire la sua nel contesto europeo. Fino ad oggi, le cose non vanno come previsto: solo 123 minuti in cinque partite con il club madrileno, attualmente 9° nella classifica della Liga. Un ottimo percorso per la squadra spagnola, che non vede però tra i suoi protagonisti il classe ’91, che continua a trascinarsi dietro quella malinconia e quell’afflizione che solo la Nazionale pare riuscire a distogliere. Dopo l’esplosione al Real Madrid, per l’estroso trequartista solo esperienze da dimenticare: Bayern Monaco, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, San Paolo ed ora il Rayo, con cui ancora non è riuscito ad imporsi. Secondo Marca, per il calciatore ci sarebbe già la possibilità di partire a gennaio: su di lui l’interesse di vari club turchi, che potrebbero offrirgli l’ennesima occasione per rinascere.

Foto: Instagram James Rodriguez