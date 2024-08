James Rodriguez: “Al Rayo per fare grandi cose. Felice del ritorno in Liga”

James Rodriguez torna in Europa dopo essere stato per alcuni anni in Sudamerica. Il colombiano, nominato miglior giocatore della Copa America 2024, si è presentato oggi al Rayo Valecano.

Queste le sue parole: “È una grande gioia tornare a giocare nella Liga. È incredibile, un club storico come il Rayo Vallecano e che ha molta voglia di fare le cose bene. In ogni posto in cui vado ho sempre questa responsabilità, sono un giocatore a cui piace vincere e spero di poter fare le cose per bene in questo anno così importante per questo club fantastico. Ho molta voglia di poter sognare e fare grandi cose”

“SOY UN JUGADOR QUE LE GUSTA GANAR” 🎙️ La presentación de James Rodríguez como refuerzo del Rayo Vallecano 🔝 pic.twitter.com/MsQKUkRJn5 — Diario Olé (@DiarioOle) August 27, 2024

Foto: twitter Rayo