James Rodriguez a sorpresa: “Voglio che il Liverpool vinca la Champions. Tifo per Luis Diaz”

James Rodriguez , ex fantasista di Real Madrid e Everto e oggi tesserato con l’Al Rayyan, ha ammesso di preferire la vittoria del Liverpool nella finale di Champions, contro i suoi ex compagni e allenatore, Carlo Ancelotti, che ha avuto in diverse occasioni della sua carriera.

Queste le parole del colombiano: “Voglio che vinca il Liverpool. Ho tanti amici nel Real Madrid, ho tanta stima e amicizia con mister Ancelotti, sono una squadra difficile da affrontare in partite come queste, ma voglio che vinca il Liverpool. Tifo per il mio connazionale Luis Diaz“.

Foto: Twitter Everton