James ko: infortunio al bicipite femorale per il capitano del Chelsea. Il comunicato

Brutte notizie per Mauricio Pochettino e il Chelsea: il capitano Reece James, infortunatosi nel match contro l’Everton, ha rimediato un problema al bicipite femorale. Per il terzino dei blues, si prospetta un lungo stop. Questo il comunicato del Chelsea: “Il capitano Reece James è stato sottoposto ad accertamenti medici dopo la sconfitta di domenica per 2-0 contro l’Everton. Il difensore è stato sostituito durante il primo tempo a Goodison Park e i risultati dell’esame hanno confermato un infortunio al bicipite femorale. Reece inizierà ora il suo programma di riabilitazione a Cobham”.

Foto: Reece James Twitter uff Chelsea