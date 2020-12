James: “Felice per il gol, voglio farmi sempre trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Grande prestazione di squadra”

Grande prestazione per Daniel James, attaccante del Manchester United, nel match stravinto per 6-2 sul Leeds il gallese ha messo a segno il suo primo gol in campionato.

Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale dei Red Devils:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e abbiamo offerto davvero una grande prestazione. Abbiamo attaccato per tutta la gara nonostante il comodo vantaggio a fine primo tempo, normale concedere qualche chance agli avversari giocando in questa maniera.

Sapevamo di poterci trovare spesso in situazioni di uno contro uno e siamo stati bravi a sfruttarli al meglio. Sono felice di aver segnato il primo gol in campionato, ma il mio obiettivo è quello di continuare a lavorare e migliorare, facendomi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United