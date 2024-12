JAMES ABANKWAH, DA UNA CITTADINA IN IRLANDA ALLA CHIAMATA DEL GRANDE CALCIO

Ancora nessuna presenza da titolare in questa Serie A per Abankwah ma da qualche anno nel giro della Prima Squadra all’Udinese. Qualche esperienza all’Estero e ora stabilmente nei grandi. Ma scopriamo chi è James Abankwah.

Nato il 16 gennaio 2004, tra un mese compirà ventuno anni. Nato in una piccola cittadina in Irlanda di nome Longford ma di origini ghanesi, si è appassionato fin da bambino al calcio ed è cresciuto nelle giovanili del St Pat’s, una delle squadre migliori dell’Irlanda. Nel calciomercato invernale del 2022 è arrivata la chiamata dall’Italia per poter fare il salto di qualità. Da allora un paio di prestiti per dargli il minutaggio che si merita: la stagione 2021-22 la termina al St. Pat’s e nel 23-24 in prestito al Charlton, squadra di terza categoria inglese. Questa stagione rimane ad Udine per volontà del nuovo allenatore, Runjaic che vede in lui ottime potenzialità. A svelarlo è lo stesso calciatore in un’intervista un paio di mesi fa: “In estate sarei dovuto andare in prestito, ma abbiamo preso un nuovo allenatore, voleva prendermi e vedere come ero. Il piano è di restare e provare a entrare nella prima squadra”.

Di ruolo difensore centrale, può giocare anche come terzino destro o davanti alla difesa. Quest’anno è riuscito ad esordire contro la Salernitana da titolare nel secondo turno di Coppa Italia vinto per 3-1 che ha permesso all’Udinese di volare agli ottavi di finale dove affronterà l’Inter giovedì sera a San Siro. In Serie A ha trovato qualche minuto in quattro sfide: Lecce, Atalanta e le ultime due partite contro Monza e Napoli. La sensazione è che possa racimolare qualche minuto più spesso in queste ultime sfide perché Runjaic lo vede come un ottimo giocatore.

Con un contratto in scadenza a Giugno 2026 le possibilità per crescere per il calciatore irlandese sono tante, imparando dai più grandi in un’ottima squadra come l’Udinese senza escludere un periodo di prestito, magari in una big di Serie B o in una squadra che si gioca la permanenza in Serie A, per riuscire a vedere maggiormente il campo. I tifosi vedono in lui un grande potenziale e vogliono coccolarlo fino a quando non sarà pronto ad essere uno dei punti fermi della difesa bianconera e chissà se, con Giannetti che entra in diffida, potrà trovare finalmente la prima titolarità nel nostro campionato.

