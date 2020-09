Lamin Jallow al Vicenza. Un’operazione che vi abbiamo raccontato nei dettagli e che è stata ufficializzata. Ecco la foto della firma, l’attaccante arriva dalla Salernitana e si è legato per tre anni al suo nuovo club. Jallow ha raggiunto Vicenza in compagnia del suo agente, l’avvocato Luigi Sorrentino, che vediamo in queste foto durante il nero su bianco e all’interno dello stadio “Menti”.