Jallet: “Cristiano Ronaldo sta rovinando la sua reputazione. È diventato oggetto di odio”

Cristiano Ronaldo fa sempre discutere. Il fuoriclasse portoghese è volato in Arabia Saudita dopo aver lasciato il Manchester United ma sta incontrando diverse difficoltà, soprattutto “ambientali”: in molti stadi, per innervosirlo, i tifosi avversari inneggiano al grande rivale, Lionel Messi, provocando le reazioni spesso esagerate della stella portoghese. Intervenuto ai microfoni di Canal +, Christophe Jallet, ha così commentato i recenti comportamenti di CR7: “Il suo comportamento è inaccettabile e danneggia la sua reputazione. È diventato oggetto di odio, non è bello vedere certe reazioni. È una leggenda dello sport e ora sta rovinando tutto. Avrei preferito rivederlo di nuovo allo Sporting, non capisco perché abbia fatto questa scelta”, ha sottolineato l’ex giocatore del PSG”.

Foto: Twitter Al Nassr