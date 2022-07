JAKA BIJOL, UN “GIGANTE” PER L’UDINESE

L’Udinese ha chiuso per Jaka Bijol, talento sloveno classe 99′ arrivato dal CSKA Mosca che ha firmato per cinque anni. Un vero e proprio jolly per il tecnico Sottil. Bijol infatti ha iniziato la sua carriera come centrale di centrocampo, ma nell’ultima stagione si è messo in mostra come centrale difensivo.

Fisico statuario, 1,90 di altezza Bijol è nato in Slovenia e nella sua città natale ha iniziato a muovere i primi passi verso il mondo del professionismo. Nel 2017 viene acquistato dal Rudar Velenje, a 18 anni esordisce in prima squadra totalizzando 30 presenze in campionato, tre reti e tre assist. Nonostante la giovane età attira molti club su di lui, alla fine saranno i russi del CSKA Mosca a spuntarla sulle pretendenti per 400 mila euro.

Arrivato in Russia si rende fin da subito protagonista, disputando 23 gare condite da 4 reti e soprattutto tre presenze in Champions League. Esperienza importante che aiuterà i giovani friulani. Colpisce molto la sua duttilità tattica, riesce a fare bene sia la fase difensiva, può giocare centrale di difesa ma anche centrocampista centrale, che quella offensiva. Nell’ultima stagione infatti ha giocato più volte come trequartista e in due occasioni prima punta. Dopo aver completato tutta la fase giovanile, ora è un punto di riferimento anche per la prima squadra della Nazionale Slovena, leader dal 2018. Nell’ultima stagione ha collezionato più di 40 presenze.

Il nuovo jolly dell’Udinese arriva dalla Slovenia ed è pronto a stupire.

Foto: Twitter personale