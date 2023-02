Jaissle: “La Roma deve recuperare, farà meglio dell’andata. Noi dobbiamo essere coraggiosi e audaci”

L’allenatore del Salisburgo, il tedesco Matthias Jaissle, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League da disputare all’Olimpico contro la Roma. La formazione austriaca guida lo scontro diretto in virtù della vittoria ottenuta nella partita d’andata (per 1-0) alla Red Bull Arena. Alcune parole del tecnico: “Fernando non ci sarà domani, è un’assenza importante che segna un punto di svolta. Ci mancherà la sua velocità, ma non intendo lamentarmi. Guardiamo avanti. Possiamo presumere che la Roma farà meglio della scorsa settimana perché devono recuperare. Noi vogliamo essere coraggiosi e audaci”.

Foto: Instagram Salisburgo