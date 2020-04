Jacuzzi, TV da 55 pollici e piscina: Ronaldinho sconta così gli arresti domiciliari

Dopo il torneo di calcetto e il barbecue d’addio nei 32 giorni di reclusione, Ronaldinho e suo fratello hanno abbandonato il carcere di Asuncion. I due, pagando una cauzione di 1,6 milioni di dollari, hanno deciso di scontare gli arresti domiciliari. Secondo il quotidiano argentino Olé, l’ex Milan e Barcellona attualmente si trova in uno degli alberghi più lussuosi del Paraguay, il Palmaroga, un edificio coloniale situato nel centro storico della Capitale. Nella sua camera il brasiliano ha a disposizione un letto king size, Jacuzzi, Smart TV 4K da 55 pollici più l’uso della piscina e della palestra della struttura. Tutto ciò, a un normale cliente, costerebbe circa 3500 euro al giorno. Ronaldinho, arrestato per aver provato a introdursi in Paraguay con dei documenti falsi, in questi giorni avrà tutto il necessario per non annoiarsi.

Foto: Globo Esporte