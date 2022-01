JACOB RAMSEY, IL NUOVO GIOIELLO INGLESE DI PROPRIETÀ DELL’ASTON VILLA

Tra i match di ieri di Premier League l’Aston Villa ha fermato il Manchester United sul 2-2, dopo essere andato in doppio svantaggio. A ristabilire la parità sono stati Coutinho (alla sua prima gioia con la nuova squadra) e Jacob Ramsey, giovane talento classe 2001. Nato a Birmingham il 28 maggio, Jacob è cresciuto calcisticamente proprio nell’Aston Villa, club che lo ha accolto quando aveva addirittura 6 anni. Un lungo percorso nel settore giovanile che lo ha portato nel 2019 a firmare il primo contratto da professionista e al debutto in Championship contro il WBA. L’anno successivo, nella sessione invernale di calciomercato, viene ceduto in prestito al Doncaster per trovare continuità e segna subito al debutto una doppietta. Al termine del prestito torna all’Aston Villa dove poi ci rimarrà definitivamente. In questa stagione sta trovando molto spazio e anche qualche gol. Quello siglato ieri contro lo United è il terzo stagionale in 18 presenze. Dal punto di vista tecnico, Ramsey è un centrocampista interessante e abile nel dribbling che con Gerrard si sta affermando. Per ora la chiamata dell’Inghilterra non è ancora arrivata, anche se nelle varie giovanili della nazionale inglese ha già esordito. Insomma, è un talento che ancora non è sbocciato del tutto ma la sensazione è che presto accadrà. Intanto molti tifosi inglesi invocano già il suo nome per i Mondiali.

FOTO: Instagram Ramsey