Jack Wilshere è il nuovo allenatore del Norwich. Il comunicato

L’ex calciatore dell’Arsenal Jack Wilshere, che dopo il suo ritiro nel 2022 ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili dei Gunners, affronterà ora una nuova avventura, al Norwich. Il club di Championship ha annunciato l’ingaggio dell’allenatore, tramite un comunicato.

“Il Norwich City è lieto di annunciare la nomina di Jack Wilshere come allenatore della prima squadra. Wilshere, che affiancherà lo staff di Johannes Hoff Thorup, arriva dall’Arsenal dove era capo allenatore dell’Under 18. Da giocatore, era un prodotto del settore giovanile dell’Arsenal e ha collezionato 197 presenze in nazionale maggiore, segnando 14 gol e vincendo due FA Cup. Dopo aver annunciato il suo ritiro, è passato rapidamente ad allenare, assumendo la guida degli Under 18 dell’Arsenal meno di una settimana dopo. Nella sua prima stagione da allenatore, ha guidato la squadra alla finale della FA Youth Cup 2022/23″.

Wilshere ha poi fornito le sue prime impressioni. “Sono felice di unirmi al Norwich City. Questa è un’opportunità fantastica in un club davvero impressionante e arriva al momento giusto per far progredire la mia carriera da allenatore all’interno di una prima squadra. Quando ho incontrato Ben e Johannes sono rimasto davvero colpito dalla loro visione e dai piani per il club. Ho sentito parlare molto dell’ambiente che circonda il club e delle strutture del centro di allenamento che sono di prima classe. Sento di aver imparato molto durante la mia permanenza all’Arsenal e sarò per sempre grato per questa esperienza. Ora non vedo davvero l’ora di lavorare con lo staff tecnico e i giocatori. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Instagram Norwich