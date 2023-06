Jack Hendry sull’esperienza alla Cremonese: “La squadra sbagliata al momento sbagliato”

Il difensore Jack Hendry parla della sua breve esperienza alla Cremonese. Lo fa dal ritiro della Scozia. Il difensore 28nne del Bruges era giunto in prestito dal Belgio a settembre del 2022, ma già a gennaio se ne era ritornato al Nord, collezionando solo 4 presenze. Ha dichiarato: “Sono andato a giocare in Italia perché mi piace uscire dalla comfort zone e ce n’era la possibilità. Probabilmente è solo stata la squadra sbagliata al momento sbagliato, ma ho imparato molto da quell’esperienza. Il fatto che ci siano stati cambi in panchina in entrambi i miei club non ha aiutato, in più ho avuto un paio di infortuni ricorrenti. Ma fa parte della vita da calciatore, alla fine sono comunque riuscito a trovare spazio”.

Fonte: Instagram Jack Hendry